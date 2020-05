Godin e un nuovo modo di difendere. Ecco perché Bastoni ha insidiato il suo posto

Uno ha 34 anni, l’altro 21. Uno è destro, l’altro mancino. Uno ha vinto campionati e giocato finali di Champions League, l’altro è alla prima stagione in un top club. Paragonare Diego Godin e Alessandro Bastoni è esercizio assai complesso, viste le diversità qui elencate. Ma, parola del campo, Antonio Conte ha spesso messo in scena questa (sulla carta) singolare staffetta fra l’ex capitano dell’Atletico Madrid e il difensore lo scorso anno a Parma. L’uruguayano doveva essere titolare indiscusso, ma l’esuberanza e la crescita di Bastoni hanno convinto Conte a dargli spazio. E spesso e volentieri chi doveva fargli spazio era proprio Godin.

Difesa e attacco, numeri simili - Pochi i gol e gli assist, per complessive 30 partite di campionato fra i due: 1 gol Bastoni, un assist Godin. A livello difensivo, al netto delle 2 partite in meno giocate da Bastoni, i numeri a confronto sono fortemente in equilibrio: recuperi palla, azioni difensive e palle perse, tutti parametri nello stesso ordine di grandezza. Una cosa però occorre sottolineare, una volta di più: Bastoni ha 13 anni e qualche centiania di partite in meno sulle spalle.

Passaggi e duelli, lo stile è diverso - Quel che cambia fra i due, semmai, è lo stile di gioco e l’interpretazione del ruolo, quello di terzo di difesa (a destra Godin, a sinistra Bastoni). I passaggi effettuati sono dalla parte dell’italiano che ha all’attivo, secondo i dati Comparisonator, 771 tentativi (in 14 gare) contro i 702 dell’uruguayano. Maggiore anche il numero di passaggi chiave, 3 contro 1, e dei cross (12 contro 4), mentre dal punto di vista dei passaggi a lunga distanza è Godin ad avere la meglio. I duelli, poi: Godin è avanti in quelli difensivi e in quelli aerei, ma le due partite in meno di Bastoni influiscono. L’ex Parma però è avanti nei duelli offensivi, segnale importante per quello che è il pensiero di Conte: fin dai primi giorni di ritiro aveva chiesto a Godin di cambiare il suo modo di difendere, andando ad accorciare alto sugli avversari e lasciandosi diverse decine di metri in più di campo alle spalle rispetto al passato. Uno stile difensivo a cui Bastoni è forse più abituato e maggiormente adattabile: 23 i suoi duelli offensivi vinti, 21 quelli di Godin.