Godin, gli otto titoli in nove anni e la mentalità vincente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin nei nove anni vissuti a Madrid ha vinto 8 trofei. E' stato tra i protagonisti del grande ciclo dei colchoneros, ha sfiorato anche la vittoria della Champions League e proprio in Europa ha scritto le sue pagine migliori con cinque trofei internazionali.

Ieri, nella settimana di Atletico Madird-Siviglia, ci ha tenuto a salutare in prima persona quelli che a breve diventeranno i suoi ex tifosi. Lo farà anche domenica, con l'ultima partita al Wanda Metropolitano, poi la passerella sul campo del Levante e tanti saluti per dare il via all'avventura all'Inter.

Ieri il club nerazzurro non è mai stato citato. Un tacito accordo con i giornalisti presenti per focalizzare l'attenzione su questa lunga esperienza a Madrid, per Godin la parentesi calcistica più importante della sua vita. Ma presto sarà il momento di pensare solo al club nerazzurro, una società che negli ultimi nove anni ha vinto due soli trofei: un Mondiale per Club, arrivato dopo il trionfale triplete della stagione precedente. E una Coppa Italia, conquistata ormai otto anni fa.

Godin a Madrid ha vissuto anni vincenti e il suo compito, adesso, è quello di portare la stessa mentalità anche all'Inter. Una mentalità che a Milano hanno smarrito da troppo tempo e che la famiglia Zhang sta provando a ricostruire, con l'arrivo di Marotta al vertice della piramide dirigenziale e con Godin al centro della difesa. E' solo l'inizio di tutta una serie di manovre e rinforzi che non potranno più essere ritardati. Ma è un buon inizio, perché Godin è uno dei migliori centrali di difesa al mondo. Anche a 33 anni.