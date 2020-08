Godin ha impiegato un anno per capire la difesa a 3. Ma ora è pronto a tenersi l'Inter

"Ho giocato 20 anni in un modo, è stata dura cambiare per rispondere alla richieste di Antonio Conte". Parlava così, pochi giorni fa, Diego Godin. L'occasione era il bel successo nerazzurro sul Bayer Leverkusen, gara in cui l'uruguayano si è messo in mostra come uno dei migliori in campo. Per alcuni, quella contro i tedeschi, è stata di gran lunga la migliore prestazione dell'ex Atletico Madrid dal suo arrivo in nerazzurro. Da terzo di difesa a destra ha pressato alto e chiuso ogni spiffero. Ha sostenuto la manovra offensiva e blindato la difesa. E Conte ha apprezzato, in campo ancor prima che col microfono davanti alla faccia.

Può iniziare una nuova vita nerazzurra - Viste le difficoltà di adattamento e le continue alternanze con Bastoni, le voci sul possibile addio a fine stagione nei mesi scorsi si facevano sempre più insistenti. Anche se l'alto ingaggio percepito, oltre 6 milioni con i bonus, rendevano difficile ogni eventuale trattativa. Ad un certo punto però, con ben pochi segnali premonitori in questo senso, Antonio Conte ha cambiato strada: Bastoni resta in campo, ma a fargli spazio è stato Skriniar e non più Godin. I miglioramenti in fatto di posizionamento e di compiti tattici erano evidenti agli osservatori, figuriamoci a Conte. Che così, in questo caldo e particolarissimo finale di stagione, ha scelto l'esperienza ed il carisma del capitano della Celeste più che le capacità in marcatura dell'ex Sampdoria. Un segnale importante, anche in eventuale ottica mercato. E oggi Godin sta riscrivendo la sua storia: magari non sarà un intoccabile, ma certamente l'Inter potrà avere ancora bisongo di lui pure in futuro. Con o senza Conte, con o senza la difesa a 3.