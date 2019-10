© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ad Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, è stato chiesto anche delle difficoltà di Diego Godin in questo avvio di stagione. Una domanda alla quale il tecnico dell'Inter ha risposto così: "E' cambiato il modo di giocare per lui, sta lavorando tanto perché stiamo parlando di una idea di gioco totalmente differente. Difendere con cinquanta metri dietro è diverso, ma lui ha voglia di fare e imparare. Io vado avanti con la mia idea, cercando di mettere tutti i giocatori nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Non posso cambiare idea, tornare indietro, altrimenti dovremmo metterci in undici dietro alla linea della palla a prendere gli schiaffoni. Noi invece gli schiaffoni vogliamo darli".

