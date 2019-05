© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun riferimento esplicito all'Inter nella conferenza stampa d'addio all'Atletico Madrid, ma il futuro di Diego Godin sembra ormai già scritto da tempo. A confermare per l'ennesima volta il suo futuro nerazzurro sono, come se non bastasse, tutti i più importanti media spagnoli (da Marca ad As). Negli articoli dedicati alla 'despedida' del Faraón ai biancorossi, oltre alla gran commozione e alla nostalgia, campeggia infatti sempre il solito messaggio: il futuro del centrale uruguaiano sarà all'Inter, lo aspetta un contratto triennale.