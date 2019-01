Godin per giugno, il futuro di Miranda da risolvere: il punto sull'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più casi interni che di mercato in senso proprio. Complici le restrizioni UEFA, è difficile immaginare l'Inter grande protagonista in questa sessione di gennaio. E le due vicende più scottanti riguardano due rinnovi: Mauro Icardi e Milan Skriniar. Dall'accordo totale alla distanza incolmabile: di giorno in giorno, ogni giorno la situazione è in evoluzione, non sempre in modo chiaro. Di sicuro, saranno due nomi caldi per l'estate.

IN ENTRATA

Sarà per l'estate anche il primo colpo firmato Beppe Marotta: Diego Godin è a un passo dall'Inter. I nerazzurri, che seguono anche Simeone per la panchina, hanno convinto l'uruguaiano, superando l'offerta economica del Manchester United. Nell'immediato, l'Inter potrebbe intervenire per un difensore, magari Joachim Andersen della Samp, in caso Miranda riesca nel suo intento di salutare la Pinetina. Il resto degli obiettivi fa parte del gran ballo agostano: piace Barella, c'è l'idea Robben ma anche il sogno Isco. De Paul e Herrera, poi, restano profili che intrigano non poco i meneghini. Come l'eventuale ritorno di Marco Benassi, attualmente alla Fiorentina, di cui si è parlato a più riprese coi viola.

IN USCITA

Un difensore, come minimo. Miranda, l'abbiamo accennato, vorrebbe partire già in questa sessione di mercato, anticipando i tempi rispetto a un addio già scritto a fine stagione. Il brasiliano piace alla Roma, ma finora non sono arrivate offerte concrete. A differenza di quanto successo per Andrea Ranocchia, zero minuti in stagione ma molto gradito a diverse società, italiane e non, Empoli e Sassuolo in primis. Lui, comunque, preferisce la Premier League. In uscita, ma prima in rientro, Gabigol: sfumata l'ipotesi West Ham, il brasiliano incontrerà Spalletti e poi deciderà il da farsi. Il Flamengo, comunque, è vicino.