© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Godin, intervenuto in conferenza stampa per annunciare il suo addio all'Atletico Madrid, ha parlato così della travagliata trattativa - poi evidentemente fallita - per rinnovare il suo contratto coi colchoneros prima dell'accordo con l'Inter: "Mi sono riunito tante volte col club per parlare del rinnovo, ma com'è evidente non abbiamo trovato un accordo. L'Atletico Madrid ha sempre avuto la mia priorità. Oggi si chiude l'avventura più bella della mia carriera e della mia vita. Sono orgoglioso di essere nella storia dell'Atletico e voglio ringraziare tutti ancora una volta. Salutarvi mi fa tanto male, ma me ne vado a testa alta, consapevole di aver dato tutto con questa maglia. In passato ho ricevuto delle offerte, ma sono rimasto perché lo volevo e non me ne pento certo oggi. Rispetto questo club e le sue decisioni, gli auguro di continuare a crescere, lottare e vincere titoli".