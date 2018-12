Godin, uno svincolato di lusso. E che piace anche in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin fra sei mesi sarà svincolato. A meno di grandi colpi di scena, l'uruguagio lascerà l'Atletico Madrid per una questione di opportunità, dopo le tante sirene della scorsa estate. Clausola rescissoria da 20 milioni di euro, grossa offerta da 6 milioni di euro da parte della Juventus, un'altra - a fine mercato in Premier League - da 8 del Manchester United, entrambe rispedite al mittente a causa di una sorta di codice che, dopo il rinnovo di Griezmann, è entrato in vigore come un codice etico. Un altro anno per vincere la Liga e la Champions League, poi ognuno con la propria strada.

Godin sarà svincolato, dunque, con la possibilità che quasi tutte le società italiane possano puntare su di lui. L'Inter ci sta pensando per sostituire Miranda, anche se monitora anche Andersen, il Milan sarà più complicato causa fair play finanziario, la Juventus ha puntato su Bonucci proprio dopo il diniego del sudamericano. Certo le voci del presunto rinnovo - a Ferragosto - lasciate uscire dall'Atletico lo hanno destabilizzato, anche perché il prolungamento è ancora tutto da scrivere (ed eventualmente firmare).