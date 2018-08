Godot Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una delle uscite più celebri dell'avvocato Gianni Agnelli, a cavallo del Millennio, definì Alessandro Del Piero come Godot, il personaggio famosissimo, di Samuel Beckett, che tutti aspettavano e che, però, non arrivava mai. Del Piero si era appena fatto male al ginocchio, rimanendo lontano dal gol per un periodo lunghissimo. Non certo paragonabile a quello di Cristiano Ronaldo, sicuramente non più bello che divertente di Zidaniana memoria, che finora non è riuscito a fare breccia nelle difese avversarie.

Bravo Sorrentino alla prima, ottimo Strakosha - almeno sul lusitano - nella seconda. La sufficienza arriva comunque grazie alle giocate e agli assist, non sfruttati, dai compagni. Poi ci sarebbe pure il passaggio a Mandzukic sul gol del 2-0, ma è più una fortunata concausa. Così Ronaldo rimane Godot, pronto a fare esplodere lo Stadium che, nel frattempo, si deve accontentare dei gol di Mandzukic e Pjanic, per una Juve alla vecchia maniera, con un Cancelo che sembra già inserito bene nell'impianto di gioco di Allegri.