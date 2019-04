Gol al Napoli come bigliettino da visita. Juve, Ramsey già in clima Serie A

Fonte: Dall'inviato a Londra

Ha già firmato per la Juventus, ma non ha ancora indossato la maglia bianconera. Aaron Ramsey non molla di un centimetro e vuole chiudere l'esperienza all'Arsenal nel migliore dei modi. Con l'Europa League alzata sotto il cielo di Baku, magari. Intanto, un gol al Napoli per 'iniziare' a prendere confidenza con l'Italia in vista dell'esperienza alla Vecchia Signora. Al 15', per rompere l'equilibrio: Maitland-Niles serve il numero 8 londinese, abile a freddare Meret. All'Emirates Stadium è osannato e la sua partenza sarà difficile da digerire, in termini tattici e - per i tifosi dei gunners - anche affettivi. Intanto la Juve è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, come i sostenitori della formazione campione d'Italia. Un gol al Napoli, prima avversaria bianconera in Serie A. Un bigliettino da visita che certamente apprezzeranno dalle parti della Continassa.