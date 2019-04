Gol alla Lazio, due anni dopo il "regazzì" di Totti. Storia di un predestinato

© foto di www.imagephotoagency.it

La storia dei primi approcci con la Serie A di Emanuel Vignato, classe 2000 che ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A, è davvero particolare. In gol contro la Lazio, potrebbe aver fatto un regalo enorme al Milan (che paradossalmente col punto di Parma ha guadagnato un punto sulla Lazio, pesantissimo a cinque gare dalla fine) ma anche e soprattutto alla Roma, la squadra che lo ha reso famoso già due anni fa, grazie al celebre commento di Francesco Totti. "E tu chi sei regazzì?", disse il Pupone prima di entrare in campo proprio con l'allora sedicenne attaccante gialloblù nel finale di partita di un Chievo-Roma del maggio 2017. E' la storia di un predestinato per cui il ChievoVerona ha già declinato offerte importantissime, nello scorso gennaio, e sui cui sembra intenzionato a puntare per ottenere l'immediata risalita. Anzi forse di due, dato che il fratellino minore, appena un 2004, sembra su una traiettoria molto simile a quella del nuovo iscritto all'albo dei goleador della Serie A.

