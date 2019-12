Gol annullato a Balotelli, segna Traore. Brescia-Sassuolo 0-1 al 45'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Primo tempo intenso e con alti ritmi di gioco, quello andato in scena fra Brescia e Sassuolo, recupero della 7^ giornata di Serie A. 0-1 il parziale dopo i primi 45 minuti, risultato maturato grazie alla rete di Hamed Traore al 25esimo.

Dopo un primo quarto d'ora di studio, le squadre provano ad aprirsi un po' e la prima vera occasione capita sui piedi di Spalek, ma Pegolo è attento e para senza problemi. Al 25', alla prima vera azione pericolosa, il Sassuolo trova il gol: Berardi imbuca per Hamed Traore, scattato sul filo del fuorigioco, che batte Alfonso sul primo palo. E' la rete dello 0-1.

Il Brescia però si scuote e fra il 30' ed il 35' trova due buone occasioni con Balotelli (tiro deviato in angolo) e Torregrossa (colpo di testa parato da Pegolo). Al 40' però è proprio Supermario a far esplodere il Rigamonti, deviando in porta un cross basso di Bisoli. Ma l'arbitro Chiffi annulla giustamente per fuorigioco e, dopo 2' di recupero, manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1.