Gol annullato a Lukaku, rigore per i padroni di casa. Slavia-Inter è 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Situazione assolutamente clamorosa a Praga durante Slavia-Inter. Al minuto 35 i nerazzurri avevano trovato il raddoppio con Romelu Lukaku, ma l'arbitro Marciniak ha annullato tutto dopo un on field review al VAR. Motivo? Un fallo precedente, a inizio azione, di De Vrij su Olayinka in area di rigore nerazzurra. Con risultato chiaro: gol annullato all'Inter e rigore per lo Slavia, poi trasformato da capitan Soucek. E così il risultato è passato da uno 0-2 virtuale ad un 1-1 reale, al minuto 37.