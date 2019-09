Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol annullato al Brescia al San Paolo. Palla recuperata sulla linea di fondo e suggerimento per Tonali, che da oltre i 20 metri lascia partire un diagonale imparabile per Ospina. Dopo averlo visionato al VAR, l'arbitro decide però di annullare il gol per fallo di Bisoli su Maksimovic al momento della riconquista del pallone.

Clicca qui e leggi la diretta testuale di Napoli-Brescia.