Gol, assist e qualche polemica di troppo. Inter-Perisic ai titoli di coda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 4 stagioni si conclude l'avventura nerazzurra di Ivan Perisic. L'esterno croato è in procinto di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco dopo aver sostenuto le visite mediche nelle scorse ore. Una cessione dettata dalle esigenze tattiche di Antonio Conte che fin dalle prime amichevoli estive aveva messo in dubbio l'utilità del croato nel suo impianto di gioco, tanto da provarlo come attaccante puro nel suo 3-5-2. Esperimento fallito, a quanto pare, e addio anche a Perisic dopo 4 anni di Inter fatti di alti, bassi, gioie e incomprensioni.

I 4 anni con la maglia dell'Inter - Arrivato dal Wolfsburg nell'estate del 2015, Perisic si è preso fin da subito la maglia da titolare della fascia sinistra. Portando in dote corsa, fisicità, dribbling e gol. 9 il primo anno in 37 presenze complessive senza coppe. Ancora meglio andò nella seconda stagione nerazzurra, il 2016/2017, quando Perisic collezionò 42 presenze e 11 reti. Per quella che resta la sua migliore annata, a livello numerico, del quadriennio interista. Nel 2017/2018 le presenze totali saranno 39 con 11 gol, mentre lo scorso anno Perisic ha messo insieme 44 presenze fra campionato e Champions portando in dote 9 reti.

I ricordi oltre il campo - Il carattere focoso è sempre stato un tratto distintivo del Perisic nerazzurro. I primi scricchiolii nel rapporto fra l'Inter e il giocatore si percepirono nell'estate del 2017, quando il croato forzò la mano per la sua cessione al Manchester United salvo poi restare in nerazzurro. Situazione simile a quella che si ripresentò l'estate seguente, quella del 2018, quando i rumors legati ai Red Devils tornarono prepotentemente di moda. José Mourinho lo aveva individuato come rinforzo ideale per il suo attacco, ma la richiesta dell'Inter superiore ai 60 milioni bloccò ogni trattativa. Anche se a gennaio l'ipotesi tornò nuovamente di moda dopo una prima parte di stagione non proprio esaltante a livello di rendimento e soprattutto dopo che lo stesso giocatore, nella conferenza stampa pregara di Wembley contro il Tottenham, tornò ad ammettere la propria voglia di misurarsi con la Premier in un futuro non troppo distante. Con il pubblico di San Siro sempre più spazientito. Discussioni e polemiche che tornarono fuori anche nella seconda parte dell'ultima stagione. Contro la Fiorentina, per esempio. Quando Matteo Politano esultò emulando il gesto di Icardi delle mani alle orecchie per poi essere ripreso pubblicamente proprio dal croato. O quando nella sfida contro il Chievo a maggio sembrava quasi che lo stesso Perisic e Icardi si ignorassero sul campo.