Gol dalla panchina: Atalanta regina con 16 reti, seguita dal Verona con 11 e Parma con 8

vedi letture

L’Atalanta non finisce mai di stupire. Non è un mistero che la formazione di Gasperini risulta ad essere una delle migliori compagini del nostro campionato ad occasioni create, oltre ad essere il miglior attacco per distacco della nostra Serie A con 82 reti segnate in 29 partita di campionato fra pre e post lockdown. Una macchina da gol per una squadra che, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, segna tanto anche con i subentrati.

Atalanta prima per reti dalla panchina - L'apporto dalla panchina per i nerazzurri infatti è stato importante. Sono infatti 16 i gol arrivati da giocatori subentrati facendo dei bergamaschi la prima formazione in questa speciale graduatoria. Alle spalle dei nerazzurri c’è il Verona con 11 reti mentre il Parma occupa il gradino più basso del podio con otto gol seguito ad una marcatura di distanza da Milan e Lazio.