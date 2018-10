Gol della bandiera per il Chievo: Birsa su rigore, 1-5 contro l'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol della bandiera per il Chievo: Meggiorini con grande generosità va in pressing su un pallone di nessuno, Gollini nel contrasto tocca la sfera ma fa cadere anche l'attaccante avversario. Rocchi reputa il contatto falloso e assegna il penalty: dal dischetto si presenta Birsa, che spiazza il giovane estremo difensore. Chievo-Atalanta 1-5, il gol su rigore non strappa grandi sorrisi al Bentegodi. Restano, per la cronaca, grossi dubbi sulla concessione del calcio di rigore.