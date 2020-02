vedi letture

Gol di Chiesa ed espulsione per Murru: 0-3 viola a Marassi contro la Samp

Tris della Fiorentina a Marassi e gara praticamente chiusa. Altro calcio di rigore concesso da Irrati per una gomitata di Murru ai danni di Pezzella. Dopo il consulto con il VAR il direttore di gara ha assegnato il penalty ammonendo per la seconda volta Murru e quindi mandandolo negli spogliatoi in anticipo. Dal dischetto è stato invece Chiesa a realizzare, con la squadra di Iachini che adesso si trova avanti di tre reti e con un uomo in più.