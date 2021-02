Gol di Gosens o autogol di Sirigu? Cambia la decisione della Lega Calcio

vedi letture

Viene nuovamente assegnato a Robin Gosens il gol che la Lega calcio aveva deciso di assegnare come autogol di Sirigu nel pareggio per 3-3 tra Atalanta e Torino. Grazie alla gol line technology, la Lega ha analizzato l'azione dimostrando che il pallone calciato dal difensore nerazzurro sarebbe comunque finito in rete anche senza la deviazione del portiere granata. Importante non solo per le statistiche del tedesco, ma anche per i fantallenatori che adesso dovranno ricalcolare i risultati inizialmente "falsati" dall'errore della Lega. Ecco il comunicato: "Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall'Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell'azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato verso lo specchio della porta. Grazie alla sincronizzazione delle immagini della GLT si evince inequivocabilmente che il pallone calciato da Gosens, senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoria verso la porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell'Atalanta".