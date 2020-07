Gol di Pandev e il Genoa conduce contro la SPAL: 1-0 al 45', errore di Iago Falque dal dischetto

Minimo vantaggio per il Genoa a Marassi contro la SPAL all'intervallo, con Goran Pandev che per il momento sta decidendo la partita con il suo gol al 24'.

VANTAGGIO GENOA - Prima metà della prima frazione abbastanza noiosa, con le due squadre che si sono studiate senza produrre però praticamente nulla. Al 24' però la prima svolta del match: grande azione del tridente rossoblù mandato in campo da Davide Nicola, con la sponda aerea di Pinamonti per Iago Falque, che ha servito al volo Pandev, abile a saltare il suo diretto avversario e a battere Letica con un diagonale di sinistro.

OCCASIONE SPRECATA DA IAGO - Rigore fallito e niente raddoppio per il Genoa al 37' della sfida contro la SPAL. Fallo di Reca su Cassata che non ha messo alcun dubbio all'arbitro Guida, ma Letica è stato bravissimo a ipnotizzare Iago Falque. Conclusione debole dell'attaccante rossoblù, con il portiere estense che ha bloccato in due tempi. Risultato che dunque è rimasto sull'1-0 al Ferraris e fino al 45' non è poi successo più niente.

