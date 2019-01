Fonte: Sportitalia

Un mercato di ritorni, con il gol come protagonista. Il gennaio che inizia oggi servirà ad apportare correttivi importanti a società in difficoltà, specie dal punto di vista realizzativo. Ed allora via al valzer delle punte, meglio se già esperte del nostro campionato. Per questo la Fiorentina ha prenotato Muriel in attesa delle visite mediche di mercoledì che andranno a sancire il rispetto della parola del colombiano nonostante le lusinghe del Milan che fino in fondo ha cercato di sottrarlo all’universo viola. Per lo stesso motivo il Bologna sta spingendo con il Villarreal per riportare in Italia la qualità di Sansone, con una trattativa iniziata prima di Natale che attende solo la ratifica. Ed infine occhio al profilo di Manolo Gabbiadini. Si parla di Milan, ma la situazione potrebbe essere suscettibile di variazioni. Del resto il mercato ha preso il via da poche ore, ed il mese di gennaio si preannuncia più caldo che mai per la ricerca dei gol mancanti.