Gol e assist nei top 5 campionati: dal 2017-'18 solo Messi meglio di Immobile

vedi letture

Solo Messi meglio di Immobile. La pagina 'Skores' ha analizzato il rendimento di tutti i giocatori dei top five campionati europei, prendendo in considerazione il numero dei gol e degli assist a partire dal 2017-2018. Il primo in classifica è Messi del Barcellona con 89 gol e 37 assist, seguito dall'attaccante della Lazio a quota 93 (71+22): la stessa cifra di Salah, che si trova sul terzo gradino del podio perché per raggiungerla ha impiegato 99 partite con il Liverpool contro le 95 di Immobile. Nella top ten, chiusa da Neymar (73), c'è solo un altro attaccante della Serie A: Cristiano Ronaldo, 5° con 68 reti e 16 assist.