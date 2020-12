Gol e assist per Hernani nel 2-2 contro il Milan: "Ma c'è rammarico per i 3 punti sfumati"

"Eravamo vicini alla vittoria, c’è un po’ di rammarico. Potevamo portare i tre punti a casa però abbiamo giocato una grande partita a San Siro e aver conquistato un punto è comunque importante per la squadra“. Il centrocampista crociato Hernani, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio di San Siro contro il Milan: “Potevamo portare una vittoria a casa ma adesso pensiamo alla gara con il Cagliari, per conquistare altri punti a casa nostra. Rispettiamo il Cagliari che è una squadra che sta facendo un buon lavoro. Mi è piaciuta molto la mia partita e anche quella della squadra, abbiamo giocato a San Siro contro un avversario importante. Giocare così, realizzando anche un gol, è importante per me però tutti i miei compagni hanno fatto molto bene e mi hanno aiutato molto. Non solo io, tutti hanno fatto molto bene. Sono molto contento del punto che abbiamo conquistato che è la cosa più importante“.