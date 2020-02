vedi letture

Gol e coraggio: questa Roma ha bisogno di Carles Perez

Sono bastati 13 minuti a Carles Perez per dimostrare a Fonseca di aver fatto la scelta giusta mandandolo in campo per la prima volta tra i titolari da quando è arrivato alla Roma. Il giovane esterno, prelevato a gennaio dal Barcellona, sta via via entrando sempre più nei meccanismi di una squadra ancora in cerca di se stessa. Il suo estro e sopratutto la sua voglia di emergere, potranno essere preziose per i giallorossi, anche perché lui ha vissuto in modo meno travolgente la crisi che ha colpito la squadra e questo lo rende capace di sentire meno il peso dei risultati.

Pochi gol ma tanta qualità - "Non è un bomber" ha dichiarato ieri Fonseca, avvertendo tutti di non abituarsi a vederlo tra i nomi sul tabellino, ma il suo educatissimo piede mancino potrà dare quel pepe che ultimamente sta mancando tra gli attaccanti romanisti. Contro il Gent, la sua partita non è stata solo il gol, ma anche tanti tocchi e qualche ripiegamento che gli ha permesso di ricevere un buon numero di applausi anche da parte dell'allenatore. Intorno all'80' sembrava che lo stesso tecnico portoghese avesse deciso di farlo uscire, anche lo speaker aveva annunciato la sua sostituzione, poi è stato bloccato tutto e a lasciare spazio a Kluivert è stato Perotti, decisamente più sotto tono del giovane compagno.

La titolarità è dietro l'angolo - Considerando tutto questo, è lecito aspettarsi che anche in campionato Perez riuscirà ad ottenere sempre maggiore spazio. "La squadra ha bisogno di fiducia e dunque di coraggio" dice il tecnico cercando di capire come svoltare dopo un periodo molto complicato, forse il più duro anche della stessa carriera di Fonseca, ed è per questo che la freschezza dell'ex Barça sembra essere necessaria per dare un po' più di brio a un attacco col braccino in zona gol. Tra Lecce e il ritorno dei sedicesimi di Europa League che si giocherà la settimana prossima in Belgio, è lecito aspettarsi di rivederlo nelle note pre partita, alla ricerca di una nuova prestazione convincente e magari, anche se il vizio non c'è, di un altro gol che regali alla Roma punti o qualificazione.