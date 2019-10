Gol e prestazione super in difesa. Juric si gode il talento di Kumbulla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Perché ho deciso di puntare su Kumbulla in estate? Semplice, quando lo schieravo in partitella, l'attaccante avversario non segnava mai". Parole e musica di Ivan Juric, tecnico del Verona, che esalta la super prestazione di Marash Kumbulla, baby prodigio della difesa dell'Hellas Verona.

Classe 2000, oggi il talento italo-albanese si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol in serie A, diventando così il più giovane difensore ad andare a segno nei top-5 campionati europei 2019/20 e anche il primo difensore nato dopo l'1/1/2000 a segnare una rete in Serie A.

Non contento, ha deciso di annullare un certo Fabio Quagliarella, uno dei mostri sacri del calcio italiano. Una prestazione praticamente perfetta, per la gioia di Juric che per primo ha intravisto le sue qualità ed adesso di gode le prestazione del giovanissimo talento, che ha contribuito al grande avvio di stagione dell'Hellas.