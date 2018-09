Gol e spettacolo all'Olimpico: Roma-Frosinone 3-0 al 45'

© foto di Federico Gaetano

Tutto facile per la Roma contro il Frosinone. Il primo tempo della sfida fra giallorossi e canarini finisce 3-0 in favore della Roma. Servivano delle risposte ed al momento sono arrivate.

La sfida dell'Olimpico si apre con una magia di Cengiz Under. Dopo 90 secondi il turco illumina la scena: tunnel a Crisetig, accelerazione improvvisa che lascia sul posto Chibsah e botta da fuori area che piega le mani di Sportiello. Dopo il vantaggio la Roma continua a fare la partita e gioca un buon calcio, sfiorando il gol del raddoppio in un paio di occasioni. La prima palla gol capita sui piedi di Schick, servito in maniera perfetta da El Shaarawy, ma il ceco tocca senza la giusta cattiveria regalando di fatto il pallone a Sportiello. Poi tocca a Pastore, che solo in mezzo all'area di rigore ciociara prova a calciare al volo, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Schick ci riprova, questa volta di potenza, ma Sportiello riesce a toccare quanto basta mandando il pallone sulla traversa. Il gol è nell'aria e finalmente arriva. Seconda magia della serata, questa volta di Pastore, che in giallorosso segna solo gol di tacco: cross basso di Santon e tacco del Flaco che beffa Sportiello. C'è gloria anche per El Shaarawy che di fatto al minuto numero 35 chiude la gara: errore di Capuano, cross basso di Under per il facile tap-in del faraone. La Roma, nonostante il vantaggio, continua ad attaccare e chiude il primo tempo in attacco. I giallorossi però non dovranno rilassarsi: il Chievo insegna.