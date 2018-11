Gol e spettacolo. Chievo-Bologna finisce 2-2. Primo punto per Ventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol e spettacolo nella sfida fra Chievo e Bologna. Finisce 2-2 la scontro diretto per la salvezza fra i due club. Apre Santander, il club di Ventura rimonta con Meggiorini ed Obi prima del gol di Orsolini.

APRE IL ROPERO CON L'AUSILIO DEL VAR - Dopo una manciata di minuti il Bologna passa subito in vantaggio con il solito Santander. Serve però l'ausilio del VAR per convalidare il gol del Ropero. La punta del Bologna parte in posizione irregolare, ma il tocco di Bani, nel tentativo di spazzare via il pallone, rimette in gioco l'attaccante.

RIMONTA CHIEVO - Dopo la rete del vantaggio, il Bologna ha l'occasione per raddoppiare ma Dzemaili sbaglia clamorosamente da buona posizione con Sorrentino già battuto. Il Chievo non accusa il colpo, anzi, inizia ad attaccare e trova la rete del pareggio. Kiyine si procura un rigore che Meggiorini trasforma. Quando le due squadre sembravano pronte ad andare negli spogliatoi, il Chievo completa la rimonta. Dopo un lancio di Radovanovic, Depaoli tocca per Hetemaj che si inventa un cross d'esterno. Rovesciata di Meggiorini, il pallone finisce sui piedi di Obi per il più facile dei tap-in.

INZAGHI CAMBIA LE CARTE - Inizia la ripresa ed Inzaghi cambia le carte in tavola. Fuori Calabresi e Dzemaili, dentro Poli e Orsolini. È proprio l'attaccante classe '97 a trovare la rete del pari con un bellissimo colpo di testa che non lascia scampo a Sorrentino.

SQUADRE LUNGHE, SALTANO GLI SCHEMI, RESISTE IL PARI - Il Chievo, più del Bologna, non si arrende e prova comunque a cercare il gol della vittoria. Prima Birsa, poi Kiyine, ma i rossoblù fanno buona guarda. Ventura trova il primo punto da quando allena il Chievo, con la formazione veneta che finalmente annulla la penalizzazione. Sono zero adesso i punti in classifica. La salvezza è ancora lontana, ma almeno il segno negativo è sparito.