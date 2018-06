Gol, gioco, ossessione comune: perché la Juve non deve cedere Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain in o out? La domanda, in casa Juventus, riguarda il futuro del proprio centravanti. Del quale i bianconeri stanno parlando con l'Inter, costruendo lo scambio del secolo con Mauro Icardi: l'impensabile, applicato al calcio. Ma Higuain è richiesto anche in Premier League, dove il Chelsea, prima ancora di prendere l'allenatore, sta pensando al grande colpo per il proprio attacco. E lui stesso, con le parole di ieri, ha aperto a un futuro oltremanica. Cedere Higuain: perché sì, perché no. Un po' esercizio di stile, un po' lista dei pro e dei contro. Dopo aver analizzato i perché la Juventus dovrebbe privarsi del proprio numero 9, ecco i motivi per cui Marotta e Paratici dovrebbero tenerselo stretto.

Nessuno come lui: anche al netto di una stagione poco fortunata sul piano realizzativo, nessuno ha segnato come lui da quando Higuain è in Italia. 111 gol negli ultimi cinque campionati di Serie A: Icardi e Mertens, quanto a continuità, possono solo stare a guardare. Numeri da campione, qualora servisse qualche conferma. Perdere Higuain, semplice semplice, vuol dire perdere un alieno piovuto sul nostro campionato, che oltre ai 36 gol del record col Napoli ha confermato una continuità sotto rete che nessun altro attaccante, in Serie A, è riuscito a dimostrare.

I gol scudetto portano la sua firma: appena 16 gol, in questa edizione della Serie A, per Higuain. Ma una grossa fetta del settimo scudetto consecutivo è stata servita alla Juventus dal Pipita: sue le reti davvero decisive. Contro il Napoli all'andata, contro l'Inter al ritorno: senza i gol di Higuain, la stagione dei My7h sarebbe potuta essere molto diversa. E le celebrazioni, forse, non vi sarebbero state.

Gol e gioco: Higuain, a differenza per esempio di Icardi, non è soltanto reti. Anzi, il vero tratto distintivo del cannoniere di Brest è quello di far giocare meglio tutti i propri compagni. Non è solo un accentratore di gioco, è un regista avanzato che vuole farsi dare la palla, la scambia e l'allarga. Si muove e crea spazi, fa ruotare tutto attorno a sé e fa splendere di luce riflessa i propri compagni. Con lui, Allegri e la Juventus non perderebbero soltanto un formidabile goleador, ma anche una fonte di gioco quasi essenziale negli ultimi anni. Che non è detto sia possibile trovare sul mercato.

La stessa fame di Champions: eterno secondo a livello internazionale vuol dire anche che Higuain ha fame. La stessa fame della Juventus di riscattare una storia recente fatta di troppe delusioni in finale. I bianconeri vivono la coppa dalle grandi orecchie come un'ossessione, lo stesso può dirsi del centravanti argentino. Se l'è vista sfuggire al Real, l'ha dovuta salutare a Cardiff, ora vuole alzarla. La stessa fame della Juventus, appunto: perché dividere due ossessioni comuni?