Gol in cerca di casa: tutti i bomber coinvolti

Fonte: Sportitalia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla ricerca dei gol purché la provenienza degli stessi sia “diversa” da chi li ha realizzati sino a questo momento. Il grande paradosso dell’estate di mercato che stiamo vivendo si alimenta proprio da qui. Ovvero dalla necessità di cambiare centravanti nonostante numeri e cifre suggerirebbero di tenersi stretti quelli che si hanno attualmente a disposizione. Un trend inaugurato dall’Inter, categorica nel porre al di fuori di ogni possibilità la permanenza di Mauro Icardi in nerazzurro e determinata nella volontà di regalare ad Antonio Conte almeno due bomber di razza. Se per Dzeko l’ottimismo è giustificato dai contatti con la controparte giallorossa, per Lukaku le ultime nubi tendono al grigio, nonostante l’ennesimo forfait del belga in vista degli impegni di preseason del suo Manchester United. L’inserimento della Juventus ha scompaginato le carte, con un disegno che ai Red Devils piace eccome, coinvolgendo Dybala che a sua volta non sembra convinto della soluzione. Sullo sfondo, inevitabilmente, va considerata la situazione della Roma che continua a sperare di convincere Higuain della bontà del progetto Fonseca, ed un ballo delle alternative nerazzurre che coinvolgerebbe Edinson Cavani. Senza dimenticare la ricerca del Napoli, che dopo aver perso Pepè potrebbe convogliare la propria forza economica su Milano per regalare Mauro Icardi, la tessera di partenza del puzzle, a Carlo Ancelotti. Insomma, caterve di gol, in cerca di un proprietario. Purchè sia nuovo…