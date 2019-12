© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol stupendo da parte di Josip Ilicic che, con la specialità della casa, cala il poker sul Milan. Uno contro uno con Suso che rimane fermo, sinistro forte e preciso all'incrocio più lontano, con Donnarumma che incolpevole può solo raccogliere il pallone dalla porta. Quattro a zero per l'Atalanta, un'umiliazione per i rossoneri.