Gol Samp in avvio, poi meglio il Genoa: al 45' risultato sull'1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un derby all'insegna dell'equilibrio, almeno in termini di risultato. Genoa e Sampdoria rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1-1: vantaggio doriano dopo otto giri di lancette grazie al colpo di testa vincente di Quagliarella su traversone di Ramirez, ma il grifone ha risposto col rigore guadagnato e trasformato da Piatek. Ammonito Audero per il fallo sul polacco, tornato al gol dopo cinque partite di digiuno. Meglio la formazione di Juric dal 15' in poi, con Romulo e Piatek che hanno poi sfiorato il secondo gol prima del 45': il portiere blucerchiato, però, ha risposto in maniera negativa.