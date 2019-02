Gol sotto la Nord nel finale: il Genoa riparte dal suo cuore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava che tutto fosse già scritto. Il Genoa trova un successo importantissimo, sofferto. Da Genoa verrebbe da dire. Il cuore rossoblu è tornato a battere, pazzo più che mai. Una vittoria in pieno recupero, come da tanto non accadeva, con il gol decisivo sotto una Nord in delirio. A gonfiare la rete nel match contro i biancocelesti il Dio del calcio ha voluto fosse proprio Mimmo Criscito. Il capitano, il giocatore che non era mai andato via e che a giugno è voluto tornare dove tutto ebbe inizio. Nella città che lo ha adottato e nel club che ha sempre amato. Una staffilata di prima intenzione con il mancino che è andata a morire nell'angolino alla sinistra di Strakosha e che ha regalato a Cesare Prandelli e a tutto il Grifone tre punti importanti per mettere fieno in cascina e guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

CUORE GENOA - Era da tanto che i tifosi non vivevano emozioni così forti a Marassi. Sono trascorsi poco più di dieci mesi dall'ultima volta: era il 3 aprile del 2018 quando il Genoa allora allenato da Ballardini affrontava il Cagliari. Al vantaggio iniziale di Lapadula pareggiò i conti un calcio di rigore di Barella. Al 90', non nel recupero come nel caso di ieri, ci pensò Medeiros a trovare il primo gol stagionale ma soprattutto a mandare in estasi il pubblico con un destro a giro dal limite dell'area.

PARTITA DELLA SVOLTA? - Un successo importante, un successo tirato che si spera possa portare giovamento all'interno della squadra di mister Prandelli. Il calendario nelle prossime due partite è benevolo, sulla carta, con i rossoblu. Criscito e compagni domenica prossima faranno visita al Chievo fanalino di coda e sempre più condannato alla retrocessione, mentre sette giorni più tardi al "Ferraris" ci sarà il Frosinone. Occorreranno due prestazioni toste, due prestazioni come le ultime messe in scena che hanno portato ad una mini-striscia positiva di due vittorie e due pareggi. Insomma, due partite da Genoa.