Gol, spettacolo e difese horror: Sassuolo-Genoa 5-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo successo in campionato per il Sassuolo di De Zerbi, che batte un Genoa volenteroso ma distratto con un rocambolesco 5-3. Mattatori del match Babacar e Boateng, autori di reti, assist e giocate straordinarie. Non basta il solito Piatek a Ballardini, che può sorridere solo per l'ottima prestazione di Goran Pandev e dell'attaccante polacco.

LE FORMAZIONI - Poche sorprese nelle scelte dei due allenatori. Roberto De Zerbi conferma la difesa a 3 e schiera Locatelli in mezzo al campo con Duncan e Babacar davanti, supportato da Berardi e Boateng. Davide Ballardini sceglie Hiljemark a comporre la cerniera centrale con Romulo e conferma la coppia offensiva Piatek-Kouamé, assistiti da Pandev.

PIATEK ILLUDE, IL SASSUOLO RIBALTA E DILAGA - Match vibrante già nelle fasi iniziali. È il Genoa a creare maggiore scompiglio grazie a un Pandev subito ispirato: il macedone trova per due volte lo spazio giusto per servire le punte, ma la difesa neroverde riesce a salvarsi in extremis. I padroni di casa si svegliano intorno alla metà della prima frazione: Berardi e Boateng svariano lungo tutto il fronte offensivo, scambiando spesso la posizione e cercandosi con continuità. Al 27', però, gli ospiti passano, e a sbloccare il puntaggio è il solito Piatek: Lirola rinvia addosso all'attaccante, che è rapidissimo a fiondarsi sulla sfera e a battere Consigli da due passi. Due gol in due partite per il polacco, sei in stagione considerando i quattro realizzati in Coppa Italia, un impatto davvero straordinario con il calcio italiano. La gioia degli ospiti dura poco perché il Sassuolo pareggia al 34' grazie a una magia di Babacar, che spiana la strada a Boateng, freddissimo davanti a Marchetti. I liguri hanno immediatamente l'occasione per tornare in vantaggio, ma Pandev non riesce a concludere al meglio dopo aver mandato Magnani al bar. Come da prassi, a gol sbagliato segue gol subito: Lirola sfrutta una corta respinta di Marchetti sul tiro da fuori area di Babacar e realizza il suo primo centro in Serie A. Il merito è tutto di Boateng, che poco dopo cerca la rovesciata da album di figurine: Marchetti respinge come può, Babacar si avventa sulla palla vagante e scaraventa in rete. Difesa del Genoa poco reattiva e allo sbando, così il senegalese firma il poker in pieno recupero, nonostante il disperato e goffo tentativo di Spolli di salvare la propria porta (assegnata l'autorete).

PANDEV SUONA LA CARICA MA NON BASTA - Ballardini prova subito a scuotere i suoi e inserisce Favilli al posto di Lazovic, passando a un 4-3-3 super-offensivo. Il Genoa ci prova ma fa solo collezione di corner, il Sassuolo colpisce alla prima occasione: corner dalla sinistra, Ferrari stacca indisturbato sul secondo palo e trafigge ancora Marchetti. Al 70' Pandev trova la meritata soddisfazione personale, sfruttando al meglio una leggerezza di Lemos, poi Piatek colpisce ancora da grande attaccante su assist di Favilli dal fondo. Erano attesi gol e spettacolo, le due squadre non hanno deluso: finisce 5-3.