Gol, spettacolo e VAR. Empoli-Sampdoria finisce 2-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Empoli-Sampdoria. Il club blucerchiato sbanca il Castellani: finisce 4-2 in favore della squadra di Giampaolo.

PRIMA IL VAR, POI IL RIGORE - La sfida del Castellani inizia con una rete di Fabio Quagliarella, ma l'arbitro annulla, con l'ausilio del VAR, per una posizione irregolare della punta blucerchiata. Dopo il "quasi" vantaggio della Samp, è l'Empoli a sbloccare la gara. Scivolata di Murru in area su La Gumina, l'arbitro assegna il penalty ai toscani. Dal dischetto Pasqual è perfetto: palla da una parte, portiere dall'altra.

MAGIA DI RAMIREZ - La Sampdoria, dopo il gol subito, continua ad attaccare a pieno regime, ma il gol del pari non arriva. Ci pensa Ramirez, nel finale, con un gol spettacolare. Il trequartista della Samp si libera di due difensori e lascia partire un sinistro imprendibile che non lascia scampo a Provedel.

GIALLO VAR NELLA RIPRESA - Il secondo tempo si apre con un giallo. Mischia in area, Tonelli cade in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Situazione molto confusa, Calvarese si affida all'On Field Review e cambia idea.

QUAGLIARELLA NON PERDONA - Dopo il gol annullato, Quagliarella nella ripresa ha un'altra occasione per segnare ma spreca incredibilmente da ottima posizione. Una volta può sbagliare, due no: infatti dopo una manciata di secondi l'attaccante della Samp trova la rete su assist perfetto di Murru. Sono 10 in campionato, 7 di fila.

RISPONDE SUBITO CAPUTO - Se la Samp ha Quagliarella, l'Empoli ha Ciccio Caputo. L'attaccante dell'Empoli scatta sul filo del fuorigioco e trova la rete del pari. Ancora una volta serve il VAR per assegnare il gol.

CAPRARI ENTRA E SI SCATENA - Giampaolo tira fuori il coniglio dal cilindro. Dentro Caprari per Defrel, ed al secondo pallone toccato l'esterno offensivo blucerchiato trova la rete del vantaggio. Conclusione dal limite, da rivedere l'intervento di Provedel. Sembra finita, ma pochi istanti più tardi Caprari segna la sua doppietta personale: un cross sbagliato che prende una strana traiettoria che beffa Provedel. Finisce qui, la Samp sbanca il Castellani. Secondo ko consecutivo per l'Empoli.