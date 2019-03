Gol Sprocati su regalo di Patric, ora la Lazio conduce sul Parma per 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo gol in Serie A in un pomeriggio amaro per il suo Parma: Mattia Sprocati approfitta al massimo di un ingenuo errore di Patric, che cicca completamente il retropassaggio per Strakosha e mette l'ex compagno in condizione di andare al tiro a tu per tu con il portiere di casa. Colpo da biliardo che si infila alla sua sinistra e gol della bandiera per il Parma, che ora rincorre 1-4 all'Olimpico. Per i crociati anche un'espulsione, pochi minuti prima del gol, ai danni del tecnico D'Aversa.