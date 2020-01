© foto di Giacomo Morini

Straordinaria giocata di Federico Chiesa che scivola, si rialza, tiene palla e poi apre il campo con un lancio per Lirola. Come per Benassi, assist al volo del laterale spagnolo per Vlahovic che si gioca l'1 contro 1 con Luperto. Il tiro a giro è perfetto, sul palo lontano, e Ospina non può arrivarci. Napoli 0, Fiorentina 2 a un quarto d'ora dal termine.