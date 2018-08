Gol under 23, a Marassi la serata delle prime volte

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

C'è la tristezza di quanto accaduto poco meno di due settimane fa. Per Genova non è stato facile provare a mettersi tutto alle spalle, la tragedia del ponte Morandi resterà nei cuori di tutti come un marchio indelebile e le vittime sono state ricordate a dovere. Un minuto di applausi al 43' per ricordare le 43 vittime, dopo un silenzio quasi irreale. Non solo calcio, dunque. Ma la serata pallonara ci ha messo di fronte a delle potenziali stelle del domani. Piatek ha appena compiuto 23 anni anni ma è già il nome sulla bocca di tutti per la qualità del ragazzo, in termini di gioco con i piedi, di testa e per i movimenti che fa insieme alla squadra. Ma c'è anche Kouamé (20) che ha tanta voglia di emergere in A, al termine della sua militanza al Cittadella. Una rete a testa, per la coppia gol del grifone, decisiva per mettere in cassaforte i tre punti all'esordio. Dall'altro lato c'è invece la storia di Mraz (21), attaccante entrato alla fine per cambiare l'inerzia della sfida. Ci è riuscito al 94', gonfiando la rete di Marchetti accorciando le distanze. Gol all'esordio anche per lo slovacco, per una nuova stella pronta a essere lanciata tra le file dell'Empoli. Piatek, Kouamé e Mraz, se il buongiorno si vede dal mattino...