Goldaniga: "Potevo anche restare al Sassuolo ma volevo il Genoa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Genoa Edoardo Goldaniga ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de Il Secolo XIX del suo approdo in rossoblu: "Quando ero al Palermo c’era stata la possibilità di venire qui, ma non si era concretizzata e poi ero andato al Sassuolo. Io, però, ci ho sempre sperato di diventare un giocatore del Genoa. La trattativa era aperta da un po', ma si è formalizzata solo l’ultimo giorno. Sono molto felice, c’erano altre offerte, potevo anche restare al Sassuolo ma volevo il Genoa a tutti i costi, per la piazza, il club, il mister, la squadra. E ringrazio Capozucca che mi aveva già avuto a Frosinone. Non potevo farmi scappare questa chance".