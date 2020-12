Gollini sempre più affidabile. L'ultima sconfitta con 90 minuti in campo è di gennaio

Nell'Atalanta che viaggia a targhe alterne, c'è un fattore che viene spesso sottovalutato, considerato l'attacco dei cento (e passa) gol a stagione. È quello che di solito le reti le evita, perché Pierluigi Gollini dà una sicurezza differente al reparto, al netto delle ottime prestazioni di un Marco Sportiello affidabile come secondo. L'ex Aston Villa è cresciuto enormemente da quando era costantemente in ballotaggio con Berisha, riuscenod peraltro a non raccattare il pallone dalla porta nelle sfide contro Liverpool e Ajax, fondamentali per il passaggio del turno in Champions League.

BENEDETTA PARATA - A quindici minuti dalla fine Klaassen ha avuto la possibilità di siglare l'1-0, davanti alla porta spalancata. Il suo tiro ha incrociato le gambe del portiere, fino a quel momento praticamente inoperoso se non per qualche uscita. C'è stato lo spazio anche per una (mini) sbavatura, sull'ultimo corner a favore dell'Ajax, bucando il pallone ma senza riscontrare guai peggiori. Con certe prestazioni è anche difficile da mettere in discussione. Nelle ultime due sconfitte patite dall'Atalanta, contro Verona qualche settimana fa e con l'Inter ad agosto è uscito a causa di un infortunio in occasione dell'1-0, in entrambe le situazioni. Nei novanta minuti c'è la sconfitta di Coppa Italia con la Fiorentina, a gennaio, oppure un anno fa con il Bologna, in campionato.

BEFFA LISBONA - A marzo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, con Gollini che era diventato uomo mercato. Roma, sì, ma anche il Milan in caso Donnarumma se ne vada un anno prima della scadenza. Con la pandemia tutto è andato in fumo: niente quarti in doppia mandata, niente trasferimento. Anche perché ad agosto l'infortunio subito contro l'Inter lo ha tolto di mezzo per praticamente tre mesi pieni, rimandando le sue soddisfazioni. Prese ieri sera, come tutta la squadra.