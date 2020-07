Gomez, 15esimo assist decisivo in questo campionato: superato anche Luis Alberto

Ennesima stagione da record per Alejandro Gomez, capitano e leader dell'Atalanta che questa sera ha battuto il Napoli e ha blindato il quarto posto. L'attaccante argentino in occasione della rete dell'1-0 firmata Pasalic ha realizzato l'assist decisivo, il 15esimo in questa Serie A. Gomez adesso è primo in questa speciale graduatoria, davanti anche a Luis Alberto fermo a quota 14.