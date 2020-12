Gomez contro Striscia la Notizia: "Loro versione completamente falsa. Non ho scagliato nulla"

Sul proprio account Instagram, Alejandro Gomez illustra la propria versione dei fatti circa lo "scontro" con l'inviato di Striscia la Notizia, che oggi ha provato a consegnare al Papu l'ormai celebre "Tapiro d'Oro": "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di 'Striscia La Notizia' è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione. Ho solo scelto - come è mio diritto - di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro", scrive l'argentino, rifiutando quindi la tesi pubblicata tramite un comunicato ufficiale dalla trasmissione.