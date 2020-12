Gomez convocato? Gasperini: "Se non ci saranno altri problemi..." Poi chiede una tregua

Gomez sarà convocato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Se non ci sono altri tipi di problemi...".

Sempre sul capitano della Dea, Gasperini ha poi detto ai giornalisti presenti di non avere altro da aggiungere: "C'è da parlare anche degli altri, da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Da parte mia basta, ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno o l'altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza".

