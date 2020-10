Gomez e il muso lungo alla sostituzione: "Capitano e 10, se non mi incazzo io chi si incazza?"

Alejandro Gomez ha parlato della sostituzione commessa da Gasperini a un quarto d'ora dal termine dalla fine di Atalanta-Ajax. "Una volta che sei lì, 2-2, uno vuole giocare. Ero un po' arrabbiato perché sono queste le partite che mi piacciono, poi nel momento in cui pareggi e sei sempre in attacco per vincere la partita... Non volevo uscire. Ho dato la mano al mio compagno, aveva la mia stessa voglia di giocare... E poi sono il 10, il capitano, se non mi incazzo io chi si incazza?".