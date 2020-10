"Gomez? E' il più bergamasco di tutti". Rivedi le parole di Cambiasso sul Papu

Esteban Cambiasso, dal palco del Festival dello Sport, ha parlato del Papu Gomez: "Sappiamo che è argentino ma penso che sia più bergamasco dei bergamaschi che vanno allo stadio. E' un capitano in piena regola, vive la città e si è reso disponibile per il suo staff. Sono felice che faccia la storia dell'Atalanta poi se lo farà in Nazionale tanto meglio sia per la Nazionale che per lui che è un ragazzo in gamba".