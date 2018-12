© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez, capitano e leader dell'Atalanta, commenta così il 2018 della sua squadra: “Abbiamo finito l’anno nel migliori dei modi, vincendo e restando in alto in classifica. L’Atalanta non aveva mai fatto 39 gol in un girone di andata, noi lo abbiamo fatto. Questo gruppo continua a fare la storia di questa società. Auguri a tutti“.