© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Azione che si sviluppa dalla destra, con Hateboer che utilizza come una sponda Barrow: il gambiano tocca corto per Gomez che caracolla davanti all'area, disorienta l'avversario e calcia verso Consigli. Una deviazione mette fuori causa il portiere del Sassuolo, per lo 0-2 a poco meno di cinque dalla fine.