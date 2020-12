Gomez via dall'Atalanta? I tifosi della Lazio lo sognano: "Lo andiamo a prendere noi"

Uno sfogo social per alimentare il desiderio biancoceleste. La frattura che sembra insanabile tra Gomez e Gasperini, preludio di un'ormai quasi scontata cessione dall'Atalanta, ha fatto cominciare a sognare a occhi aperti i tifosi della Lazio. Sui social e nelle radio tematiche, il commento più gettonato è un famoso detto alla romana: “Magari ce casca". I laziali avrebbero voluto il Papu in passato, quando era stato vicino al trasferimento a Formello, e lo prenderebbero di corsa a gennaio. "Se dovesse servire lo andrei a prendere io a piedi", scrive Gianluca su Facebook. Più ironico un altro tifoso, Maurizio: "Ora c'avemo pure l'aereo, Lotito ci mette un attimo a portarti qui". Marco quasi lo prega: "Gomez vieni da noi! Ti aspettiamo da due anni". Tra la Champions (con il pessimo sorteggio con il Bayern Monaco) e la vigilia di campionato (questa sera c'è Benevento-Lazio), il sogno Gomez è stato uno dei temi caldi della giornata di ieri.

Ma è possibile un suo arrivo alla Lazio?

La certezza è che a Inzaghi piace il Papu e anche tanto. Non lo ha mai nascosto e più volte ha provato, invano, a portarlo in biancoceleste. Lo ha anche confessato lo stesso Gomez, amico di Luis Alberto e compagno di nazionale di Correa: "Per due anni sono stato vicino alla Lazio, ma alla fine con la mia famiglia abbiamo sempre scelto di rimanere a Bergamo". Nel mercato tutto può succedere ma lo scenario di un suo trasferimento al momento è assai complicato. I motivi sono diversi: per il rapporto dei costi dell'operazione-età del giocatore (32 anni), perché Lotito e Tare non sono soliti fare operazioni così importanti a gennaio e perché in quel ruolo la Lazio è ben coperta.

Sono infatti altre le zone in cui la società, se decidesse di farlo, dovrebbe intervenire con più urgenza. In primis la difesa: quando una squadra subisce 19 gol in 11 partite, qualcosa che non va c'è. Il rendimento del pacchetto arretrato è sotto esame e, con Lewandowski, Muller e Gnabry all'orizzonte, Inzaghi non farebbe male a sperare in un rinforzo. Un altro ruolo non proprio coperto al massimo è quello dei quinti di centrocampo: Marusic e Lazzari hanno un rendimento altalenante, Lulic è fermo da dieci mesi (e ha 34 anni), mentre Fares ancora non si è ambientato. Il fanta-colpo di Gomez farebbe sognare i tifosi e migliorerebbe di molto le potenzialità offensive della Lazio, ma - oltre che essere difficilmente realizzabile - non risolverebbe le altre lacune.