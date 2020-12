Gomez vuole una lega 'top' per non perdere l'Argentina? Le convocazioni gli danno ragione

Alejandro Gomez non vuole andare in campionati 'esotici' per non perdere la Nazionale dell'Argentina. Ma è davvero così? Lionel Scaloni, in tutto il 2020, effettivamente non ha convocato nessun calciatore da Stati Uniti, Messico, Arabia, Cina o altre leghe più 'esotiche'. Solo chiamate dalle grandi leghe europee e dall'Argentina stessa. Però ha dimostrato, nelle varie chiamate, di essere democratico coi club, andando a pescare anche nel Cadice, nel Granada, nel Cagliari, nel Bologna, nello Stoccarda e in altre realtà non di primissima fascia.

Italia Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna), Joaquin Correa (Lazio), Alejandro Gomez (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Giovanni Simeone (Cagliari)

Inghilterra Emiliano Martinez (Aston Villa)

Spagna Jeremias Ledesma (Cadice), Juan Foyth (Villarreal), Nehuen Perez (Granada), Marcos Acuna (Siviglia), Guido Rodrigz (Betis Siviglia), Lionel Messi (Spagna), Lucas Ocampos (Siviglia)

Francia Facundo Medina (Lens), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)

Germania Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Stoccarda), Lucas Alario (Bayer Leverkusen)

Olanda Lisandro Martinez (Ajax), Nicolas Tagliafico (Ajax)

Portogallo Nicolas Otamendi (Benfica)

Argentina Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Eduardo Salvio (Boca Juniors)