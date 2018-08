Gonalons: "A Roma è stata dura. Io e Nzonzi simili, pronto per il Siviglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo centrocampista del Siviglia Maxime Gonalons, appena arrivato in prestito dalla Roma, ha parlato così in conferenza stampa: "Sono pronto per giocare. Ho disputato un buon precampionato con la Roma, ho giocato alcune amichevoli e se il mister vuole sono già pronto. Ho uno stile di gioco simile a quello di Nzonzi, sicuramente giochiamo nello stesso ruolo. Lui ha fatto molto bene qui e ha vinto il Mondiale. Ci ho parlato, è un gran giocatore ma spero di fare anche io cose importanti a Siviglia. Monchi? Lo conosco bene, mi ha fatto arrivare alla Roma e sappiamo tutto ciò che ha vinto qui. Per me è importante giocare nel suo vecchio club. Roma? È stata un'annata difficile, ma il finale di stagione è stato positivo e ora mi sto preparando per fare grandi cose in un club che conosco bene".