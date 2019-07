GongInCina - Beijing Renhe: carta orange per evitare la retrocessione

Fonte: Gaetano Mocciaro

Ultimo in classifica, il Renhe si affida a un olandese sconosciuto ai più: Elvis Manu, reduce da due stagioni in Turchia e con una fugace esperienza in Inghilterra, al Brighton. In passato il giocatore ha vestito la maglia del Feyenoord. La stella è Augusto Fernandez e la sua lunga assenza ha pesato tantissimo sulla squadra. L'argentino è tornato solamente dieci giorni fa, dopo aver saltato 15 turni di campionato. Ha fatto il suo ritorno in patria Aluko, che giocherà in Championship al Reading dopo una parentesi flop nella CSL (16 presenze e sole tre reti).

Nuovo acquisto

Elvis Manu (a, Olanda, dall'Akhisarspor)

Confermati

Augusto Fernandez (c, Argentina)

Ayub Masika (a, Kenya)

Makhete Diop (a, Senegal)

Fuori dalla lista

Sone Aluko (a, Nigeria, al Reading)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.